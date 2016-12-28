Организация TORNADO.RoX подписала двух игроков в состав по League of Legends. На позицию стрелка пришёл Рютис «Rìtix» Лекстатис, который в прошлом сезоне выступал за Vega Squadron. В это же время на роль лесника было решено взять Никиту «Punisher» Лавринова.
Состав команды:
— Никита «Punisher» Лавринов
— Антон «Ekka» Шестаков
— Рютис «Rìtix» Лекстатис
— Оскар «Raxxo» Базидло
Напомним, ранее стало известно, что прежний лесник TORNADO.RoX — Дмитрий «DimaJke» Гуща — получил бан до конца весеннего сплита за эло-бустинг.