Алексей «Sharkz» Таранда стал помощником тренера в команде G2

Алексей «Sharkz» Таранда стал помощником тренера в составе G2 по League of Legends. Информация об этом появилась на официальном сайте европейской организации.«Сегодня я присоединился к G2-Esports на позицию Assistant Coach. Для тех, кому интересно, чем я буду заниматься, могу ответить сразу. Я буду как и Life Coach, так и Strategic Coach. У меня всё те же самые обязанности, что и у главного тренера команды Joey Youngbuck. 11-го числа я переезжаю в Берлин, где и буду жить с командой на постоянной основе!» — прокомментировал эту новость Алексей Таранда на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».Напомним, что прошедший сезон Sharkz провёл в команде Vega Squadron, где он занимал позицию главного тренера. Под руководством Алексея «Акулы» стали серебряными призёрами летнего сплита Континентальной лиги и турнира LCL Open Cup.