Первые матчи «Континентальной лиги» пройдут вне новой студии

Российский офис Riot Games проведёт первые матчи «Континентальной лиги» по League of Legends вне новой студии. Об этом говорится в сообщении в социальной сети «ВКонтакте».
«Вопреки нашим планам, новая студия, предназначенная для игр регулярного сезона, ещё не до конца готова для приёма команд в эти выходные», — говорится в обращении.
Чтобы не переносить старт сезона, команды будут состязаться друг с другом из игровых домов. Организаторам лиги требуется время на «тщательное тестирование работы всех систем».
«Континентальная лига» начнётся 28 января. Открывать весенний сезон будут команды Gambit Gaming и Natus Vincere.