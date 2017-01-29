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Алексей «Madneps» Холин: за фейлы нужно увольнять

29 января 2017, воскресенье. 12:50. Киберспорт
Тренер Vaevictis eSports Алексей «Madneps» Холин прокомментировал техническое поражение, зачисленное команде вечером 28 января в рамках LCL Spring 2017 по League of Legends. По словам Холина, коллектив испытывал проблемы с интернет-подключением, а представители Riot Games не захотели войти в ситуацию и присудили победу Virtus.pro.

Комментируя решение Riot Games, Алексей Холин отметил общие проблемы с организацией турниров по League of Legends в нашем регионе: «Нас лишили возможности переиграть матч, а также, думаю, не дадут предоставить возможные логи ддоса. И всё потому, что много людей в компании сидят не на своём месте. <…> Я всё-таки надеюсь, за фейлы, которые, я уверен, ещё имеют место быть, получать уже будут не «по шапке», а до серьёзного решения – увольнения».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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League of Legends
Новости. Киберспорт
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