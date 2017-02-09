Владельцы «Бостон Брюинз» инвестировали в киберспортивный клуб Splyce

Компания Delaware North инвестировала в киберспортивную организацию Splyce. Стороны заключили стратегическое партнёрство, сообщает ESPN.
«Одно из основных направлений Splyce — применение знаний из традиционного спорта в растущей индустрии киберспорта. Партнёрство с Delaware North предоставит нам доступ к тренерскому персоналу чемпионского калибра, экспертным рекомендациям по ключевым направлениям монетизации и надёжной инфраструктуре, которая поможет нам стремительно вырасти как спортивной франшизе», — заявил Марты Стренчевильк, глава Splyce.
Delaware North управляет семья Джейкобсов. Должность президента компании занимает Джереми Джейкобс. Ему и семье принадлежат команда НХЛ «Бостон Брюинз» и арена TD Garden.
Компания занимается гостиничным бизнесом и организацией общественного питания. В ней работают 55 тыс. человек, а ежегодный доход достигает $ 3 млрд.
Splyce — киберспортивный клуб с составами по 9 дисциплинам: League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Hearhstone и других. Организация основана в 2015 году Марты Стренчевильком.
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