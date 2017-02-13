Киберспортивный состав «Пари Сен-Жермен» проиграл «Шальке-04» в футбольном дерби в League of Legends. Матч второго круга «Лиги претендентов» закончился со счётом 2:0. Это была первая встреча европейских футбольных клубов в LoL.
Победа позволила «Шальке-04» заработать 6 очков и выйти на первое место в группе. Лидера преследуют сразу пять команд: Team Kinguin, Misfits Academy, Fnatic Academy и Millenium.
«ПСЖ» занимает последнее, шестое, место. После двух поражений команда находится в зоне вылета. Впереди у состава матчи против Team Kinguin и Millenium.
«Лига претендентов» проходит с 5 февраля по 5 марта. Шесть команд играют матчи групповой стадии в два круга. Четыре лучшие проходят в плей-офф. Две другие должны играть стыковые матчи за сохранение мест в лиге.
Команды, которые покажут наилучший результат, смогут побороться за попадание в высшую лигу — LCS.