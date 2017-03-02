ESL: технические проблемы у G2 Esports возникли из-за программы для разминки

Организация ESL прокомментировала ситуацию с техническими проблемами у G2 Esports во время матча с ROX Tigers на IEM Season XI World Championship по League of Legends. По заявлению директора по связям с общественностью Анны Розвандович, причиной стала программа, которую установил Ки «Expect» Дей Хан для разминки перед матчем. Об этом сообщает портал theScore esports.
«У игрока G2 были технические проблемы, связанные с просадкой FPS с начала первой карты. Выявленная причина не была связана с оборудованием (компьютер или сеть также были исключены). После победы G2 мы провели тесты производительности компьютера игрока и обнаружили, что проблему вызвала часть программного обеспечения. Мы удалили программу, протестировали ещё раз, и команда подтвердила, что проблема была решена», — рассказала Розвандович.
Однако представители ESL не прокомментировали, почему с подобными сложностями столкнулись ещё несколько игроков G2 и Unicorns of Love.
G2 Esports и ROX Tigers встречались в полуфинальном матче IEM Season XI World Championship. В течение матча игра несколько раз прерывалась из-за технических проблем. Первую карту пришлось начать заново, так как компьютер Expect перезагрузился во время командной драки.