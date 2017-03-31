Riot Games в очередной раз изменит чемпиона Ryze в LoL

Игровой разработчик Riot Games переработает Ryze в League of Legends в шестой раз. Изменения коснутся навыков чемпиона — она станет не такой зависимой от Blue Sentinel, а Rune Prison станет нецелевой способностью.
Ryze присутствовала в игре с выпуска альфа-версии игры в 2009 году. Последний раз герой обновлялся в середине 2016 года. Последним изменением стала замена ультимейта Desperate Power, который усиливал урон персонажа на Realm Warp, позволяющий телепортироваться с союзниками на небольшие расстояния.