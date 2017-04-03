Ritix и Raxxo покинули состав ROX по League of Legends

Ритис «Ritix» Лекстутис и Оскар «Raxxo» Базыдло покинули команду ROX по League of Legends. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.
«Оскар и Ритис обратились к нам с просьбой досрочно расторгнуть контракты, поскольку они хотели принять участие в межсезонных турнирах. Это европейские турниры, и наша команда не могла принять в них участие. Мы решили не препятствовать, поскольку стремление играть и побеждать — это основополагающая черта любого прогеймера. Не исключено, что на летний сплит один из них или оба вернутся в ROX, а пока нам остаётся сказать им спасибо и пожелать добиться тех целей, которые они поставили перед собой на вторую половину этой весны», — прокомментировал эту новость менеджер команды Владислав «kabyraGe» Перчик.
В рамках регулярного этапа весеннего сплита LCL ROX заняла последнее место в турнирной таблице. Тем не менее в матче Турнира продвижения коллектив смог одержать победу над Team Empire со счётом 3:1 и сохранить слот на летний сплит.