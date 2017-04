В университете Юты введут стипендии для киберспортсменов

В университете Юты создадут программу стипендий для киберспортсменов, пишет Bloomberg. Это станет возможным благодаря системе по развитию видеоигровой отрасли в Солт-Лейк-Сити.Руководство университета намерено собрать киберспортивную команду по League of Legends . Она будет соревноваться на турнирах Riot Games с другими учебными заведениями.Для дополнительного заработка на спонсорских контрактах университет создаст команды по другим дисциплинам. Всего учебное заведение планирует набрать 35 студентов, которые станут профессиональными геймерами. Поначалу игроки будут получать частичное финансирование. Размер выплат не уточняется.Это не первый случай, когда в американском учебном заведении вводят стипендии. Ранее на подобные шаги пошли университеты в Калифорнии, Огайо, Торонто. Кроме того, компании Riot Games и Blizzard регулярно проводят студенческие лиги по League of Legends и Heroes of the Storm с призовыми в виде прибавки к стипендии.