Даниил Тесленко возглавил организацию PRO100

Игрок команды Gambit Esports Даниил Тесленко создал киберспортивную организацию PRO100. Об этом говорится на сайте команды. В клубе он будет исполнять обязанности руководителя PRO100, при этом он продолжит выступать за состав Gambit Esports по CS:GO.

«Да, организация PRO100 вернулась. Надеюсь, это такая же радостная новость для всех фанатов этой команды, как и лично для меня. Я много лет играл под знаменами клантега PRO100, и его возвращение всегда было моей мечтой», — сказал Тесленко.

По его словам, в PRO100 «много известных личностей». Однако он не стал раскрывать имена участников. Тесленко также пока не готов говорить о командах и игроках, которые войдут в организацию.

Команда pro100 появилась в Харькове в 2001 году. В золотой состав 2003-2007 года входили Даниил «Zeus» Тесленко, Иоанн «Edward» Сухарёв, Михаил «Kane» Благин, Дмитрий «raz0r» Петрухно и Евгений «KEKC» Петрухно.