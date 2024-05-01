Анонсирована Batman: Arkham Shadow — новая VR-игра про Бэтмена

Компания Warner Bros. представила первый тизер Batman: Arkham Shadow — новой игры про Бэтмена. Это проект для шлема виртуальной реальности Meta* Quest 3, который поступит в продажу до конца 2024 года. За разработку отвечает студия Camouflaj, создатели «Железного человека» для VR и экшена Republique.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Warner Bros.

У Arkham Shadow уже есть сюжетная завязка, напоминающая другие истории о Бэтмене. По сюжету зло вновь бродит по улицам Готэма, а город находится в опасности. Тёмный рыцарь — единственный, кто может восстановить справедливость в одном из самых мрачных мест планеты.

Полноценная демонстрация Batman: Arkham Shadow состоится в ночь на 8 июня на презентации Summer Game Fest.

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* — деятельность компании Meta считается в России экстремистской.