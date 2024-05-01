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Результат матча FORZE Esports — FURIA Esports (ESL Pro League S19 по CS2)

Российская FORZE Esports заработала первую победу на турнире ESL Pro League S19 по CS 2
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Российская команда FORZE Esports победила FURIA Esports со счётом 2:0 в рамках групповой стадии турнира ESL Pro League Season 19 по Counter-Strike 2.

Коллектив из России одолел бразильский ростер на таких картах, как Nuke (13:7) и Overpass (13:0). Для FORZE Esports это первая победа на ESL Pro League Season 19. В своём дебютном матче на турнире команда Алексея NickelBack Трофимова всухую проиграла украинской Monte.

CS 2. ESL Pro League - Season 19 . Группа C. Раунд 1 (средняя сетка)
01 мая 2024, среда. 20:30 МСК
FURIA Esports
Окончен
0 : 2
FORZE Esports

В следующем раунде нижней сетки групповой стадии FORZE Esports столкнётся с GamerLegion. Что касается FURIA Esports, команда из Бразилии опускается в сетку последнего шанса. Если состав Габриэля FalleN Толедо проиграет ещё один матч в рамках ESL Pro League Season 19, коллектив покинет соревнование.

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