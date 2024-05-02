В шутере The Finals появился режим Terminal Attack в стиле Counter-Strike

Студия Embark Studios выпустила новый крупный патч для шутера The Finals. Разработчики добавили в игру новый режим под названием Terminal Attack, выполненный в духе культовой Counter-Strike.

Видео доступно на YouTube-канале The Finals. Права на видео принадлежат Embark Studios.

Так, в Terminal Attack принимают участие сразу 10 игроков — по 5 человек за каждую сторону. Атакующая команда должна проникнуть на территорию противника, забрать код расшифровки и вставить его в специальный терминал. Защита должна устранить противников, не дав тем успешно провести операцию.

Как и в Counter-Strike, в режиме Terminal Attack игроки возрождаются только на старте следующего раунда, а во время игры нельзя пользоваться лечебными гаджетами. Игра ведётся до четырёх побед, а сам режим пробудет в The Finals до 22 мая. За это время геймеры могут получить уникальную экипировку, выполнив специальные контракты.