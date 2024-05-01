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Норвежский киберспортивный клуб Apeks распустил состав по Counter-Strike 2

Норвежский киберспортивный клуб Apeks распустил состав по Counter-Strike 2
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Киберспортивная организация Apeks из Норвегии распустила ростер по Counter-Strike 2. Информация об этом появилась в Twitter-аккаунте клуба.

Изначально Apeks сообщила, что состав команды по Counter-Strike 2 покинул игрок Мартин STYKO Стик. Однако вскоре норвежская организация также объявила, что все оставшиеся представители ростера выставлены на трансфер. Кроме STYKO, за Apeks играли такие киберспортсмены, как Тим nawwk Джонассон, Йоаким jkaem Мирбустад, Александр CacaNito Кьюлукоски и Анде sense Фредриксен.

В мае предыдущего года Apeks заняла 3-4-е места на топ-турнире BLAST.tv Paris Major 2023 по Counter-Strike 2, однако в этом сезоне коллектив не поднимался выше 13-16-го мест на чемпионатах такого масштаба.

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