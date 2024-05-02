Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Тодд Говард объяснил, почему Starfield вызвал смешанную реакцию у игроков

Тодд Говард объяснил, почему Starfield вызвал смешанную реакцию у игроков
Аудио-версия:
Комментарии

Недавно руководитель студии Bethesda Тодд Говард принял участие в подкасте Kinda Funny Gamescast. В ходе него глава разработки Starfield объяснил, почему Starfield вызвала смешанную реакцию у игроков.

По его словам, причина этого отчасти заключается в том, что Starfield была не похожа на предыдущие тайтлы компании с точки зрения игрового опыта. В качестве примера Говард привёл серию Fallout и The Elder Scrolls.

Видео доступно на YouTube-канале Kinda Funny Games. Права на видео принадлежат Kinda Funny Games.

Мы видим, как многие игроки говорят: «я хочу от игр Bethesda получить увлекательное исследование мира, а Starfield не дала мне этого. Мне больше по душе то, как это было сделано в Fallout или The Elder Scrolls».

Ранее в Bethesda заявили, что продолжат улучшать Starfield В дальнейшем в экшен добавят в том числе транспортные средства, а первое сюжетное дополнение выйдет уже этой осенью.

Материалы по теме
Для Starfield представили крупнейший патч с улучшенной картой и 60 FPS на Xbox Series
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android