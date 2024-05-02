В TikTok вернут песни Тейлор Свифт, Дрейка и других известных артистов

В начале февраля из TikTok пропали песни Тейлор Свифт, Дрейка, Оливии Родриго, Rammstein и других известных артистов. Причиной этого послужило то, что владельцы китайской площадки не смогли договориться с музыкальным лейблом Universal Music Group о продлении лицензионного соглашения.

2 мая представители обеих компаний наконец-то смогли прийти к согласию и продлили контракт. Это значит, что в ближайшее время в TikTok вернутся все треки, которые принадлежат Universal Music Group. К примеру, в лейбл входят такие музыкальные группы и исполнители, как Metallica, Luciano Pavarotti, Andrea Bocceli, Mylene Farmer, Dire Straits, Ace Of Base, ABBA, The Black Eyed Peas, t.A.T.u., Банд'Эрос и многие другие.

Напомним, видеосервис TikTok может быть заблокирован на территории США уже в начале 2025 года.