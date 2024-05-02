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Фильм «Годзилла и Конг: Новая империя» выйдет в онлайне 14 мая

Фильм «Годзилла и Конг: Новая империя» выйдет в онлайне 14 мая
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По информации When to Stream, цифровая премьера фильма «Годзилла и Конг: Новая империя» состоится уже 14 мая. В этот день лента станет доступна на зарубежных онлайн-площадках.

«Годзилла и Конг: Новая империя» — уже пятая картина во франшизе MonsterVerse от Legendary Pictures. Фильм рассказывает о борьбе двух мифических существ с новой напастью, которая может уничтожить всё человечество.

Напомним, что премьера фильма в кинотеатрах состоялась 28 марта. В онлайне лента появится как раз через полтора месяца после выхода в кино. По итогам апреля сборы фильма «Годзилла и Конг: Новая империя» по всему миру превысили $ 524 млн. Картина продолжает доминировать в мировом прокате и постепенно настигает главного рекордсмена в лице «Дюны 2» ($ 700 млн).

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