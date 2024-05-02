В России дефицит оригинальных запчастей для техники Apple

По данным газеты «Ведомости», которая ссылается на независимого аналитика Сергея Вильянова и источник в сервисном центре, в России наблюдается нехватка оригинальных запчастей для техники Apple.

Как пишет издание, на устройства Apple перестали ставить оригинальные комплектующие при ремонте. Представитель одного из АСЦ рассказал, что iPhone 14 и 15 не обслуживаются в России, а оригинальные запчасти на предыдущие поколения перестали поставлять в декабре 2023 года.

По его словам, до последнего времени на складах Apple были остатки комплектующих, на которые и меняли «внутренности» смартфонов.

Несмотря на это, авторизованные сервисные центры американской компании продолжают работать в стране. В Москве функционируют шесть таких центров.