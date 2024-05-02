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Деми Мур готовится к «эмоциональному прощанию» с Брюсом Уиллисом

Деми Мур готовится к «эмоциональному прощанию» с Брюсом Уиллисом
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По информации издания In Touch Weekly, бывшая жена Брюса Уиллиса Деми Мур рассказала, что готовится к «эмоциональному прощанию» с актёром.

По её словам, она благодарна Уиллису за все те эмоции, которые он ей подарил и которые они смогли разделить вместе.

Когда вы отпускаете тех, кем они были, или тех, кем, по вашему мнению, они должны быть, или даже тех, кем вы хотели бы их видеть, вы действительно можете оставаться в настоящем и наслаждаться радостью и любовью, которые присутствуют в моменте.

Брюсу Уиллису диагностировали лобно-височную деменцию. Это неизлечимая болезнь, из-за которой актёр завершил свою карьеру. Из-за болезни он не мог запоминать свои тексты в сценариях и забывал много чего другого.

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