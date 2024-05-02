В работе находится приквел «Безумного Макса» про предысторию самого Макса

Режиссёр «Безумного Макса» и «Фуриосы» Джордж Миллер рассказал, что в работе находится спин-офф, рассказывающий именно предысторию Макса.

Постановщик не стал делиться деталями, но подчеркнул, что в новом проекте хочет уделить время и лучше раскрыть персонажа Тома Харди. Притом сам актёр вряд ли вернётся к роли молодого Макса.

Вероятно, нас ждёт что-то вроде ситуации с Шарлиз Терон и Аней Тейлор-Джой. Первая сыграла в ленте Фуриосу, а вторая — молодую версию Фуриосы. Картина «Фуриоса» расскажет историю однорукой женщины-воительницы. В съёмках также принимали участие Крис Хемсворт, Том Бёрк, Нейтан Джонс и другие.

Премьера фильма состоится уже 15 мая в рамках Каннского кинофестиваля. В кино «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» появится чуть позже — старт проката назначен на 21 мая.