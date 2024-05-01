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Российский фильм «Чума» получил приз на кинофестивале GoEast в Германии

Российский фильм «Чума» получил приз на кинофестивале GoEast в Германии
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Чёрно-белый фильм российского режиссёра Дмитрия Давыдова «Чума» был удостоен награды Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ на кинофестивале стран Центральной и Восточной Европы (goEast) в Германии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ленты.

Сейчас каждый фестиваль и особенно приз на нём очень важны для фильма. Мы делаем независимое кино на своём языке, и сейчас продвигать такое кино для нас и от России практически невозможно. И то, что фильм попал на goEast и, более того, получил премию Fipresci — это не очередной успех для якутского кино, а вера в то, что делать своё кино можно и нужно.

Премьера «Чумы» состоялась в 2023 году на кинофестивале «Маяк» в Геленджике, где картина была удостоена приза за лучшую режиссуру. Лента рассказывает о двух парах отцов и сыновей, оставшихся без матерей в местном селе – постепенно один подросток разочаровывается в своём отце, которого постоянно унижает второй мужчина, дерзкий и самоуверенный.

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