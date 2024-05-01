Для Starfield представили крупнейший патч с улучшенной картой и 60 FPS на Xbox Series

Студия Bethesda Game Studios представила трейлер большого майского обновления для Starfield. Патч выйдет уже 15 мая на ПК и Xbox Series, а протестировать его можно будет уже 2-го числа с помощью бета-сборки в Steam.

Видео доступно на YouTube-канале Bethesda Softworks. Права на видео принадлежат Bethesda Softworks.

Так, одним из важнейших нововведений патча станет обновлённая карта — она позволит игрокам ориентироваться в мире игры с помощью маркеров, которые будут видны на компасе. С выходом патча геймеры смогут настроить отдельные опции вроде урона от противников и количества доступных боеприпасов у торговцев.

Также в Starfield добавят кастомизацию интерьеров космического корабля, экстремальный уровень сложности, возможность изменить внешность и характеристики героя в «Новой игре+», а на Xbox Series X появится режим с 60 кадрами в секунду.

В Bethesda заявили, что продолжат выпускать патчи для Starfield и улучшать игру. В дальнейшем в экшен добавят в том числе транспортные средства. Первое сюжетное дополнение для проекта выйдет уже этой осенью.