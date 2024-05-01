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Дата выхода фильма Летучий корабль 2 — когда выйдет продолжение Летучего корабля

Фильм «Летучий корабль» получит продолжение — оно выйдет осенью 2026 года
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Продюсер фильма «Летучий корабль» Алексей Учитель заявил, что фильм получит продолжение. Сиквел картины выйдет осенью 2026 года, рассказал кинодеятель в интервью ТАСС.

Мы получаем огромное количество благодарных отзывов о «Летучем корабле», и это сподвигло нас на запуск продолжения этой замечательной истории. И в самом деле, всем же интересно, куда полетели дальше Забава и Иван на летучем корабле! Вторая часть «Летучего корабля» выйдет в прокат на осенних каникулах 2026 года.

Сюжет «Летучего корабля» рассказывает, как Царь собирается выдать свою дочь Забаву за обворожительного красавчика и богатого наследника Поля. Правда, сама царевна хочет выйти замуж по любви. Её знакомство с простым матросом Иваном вносит смуту в планы царя и Поля и навсегда меняет её жизнь.

Премьера фильма состоялась 21 марта — в конце апреля сборы картины превысили 1 млрд рублей. В актёрский состав ленты вошли Александр Метёлкин, Ксения Трейстер, Андрей Бурковский, Полина Гагарина, Фёдор Добронравов, Леонид Ярмольник, Сергей Гармаш и другие.

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