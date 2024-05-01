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В мае в PS Plus раздадут EA Sports FC 24, Ghostrunner 2, Tunic и Destiny 2: Lightfall

Sony раскрыла бесплатные игры на базовый PS Plus в мае 2024 года. В этот раз подписчикам раздадут четыре проекта, среди которых футбольный симулятор EA Sports FC 24, киберпанк-экшен Ghostrunner 2, приключение Tunic и шутер Destiny 2: Lightfall.

Забрать проекты можно будет с 7 мая по 4 июня — игры станут доступны подписчикам сервиса PlayStation Plus Essential.

Фото: Sony

Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в мае 2024 года

EA Sports FC 24 — последняя на данный момент часть футбольных симуляторов от Electronic Arts.

— последняя на данный момент часть футбольных симуляторов от Electronic Arts. Ghostrunner 2 — продолжение знаменитого киберпанк-экшена от первого лица от польской студии One More Level.

— продолжение знаменитого киберпанк-экшена от первого лица от польской студии One More Level. Tunic — милое изометрическое приключение про лисёнка в мире, полном опасностей.

— милое изометрическое приключение про лисёнка в мире, полном опасностей. Destiny 2: Lightfall — дополнение для Destiny 2, вышедшее в феврале 2023 года.