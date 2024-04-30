Летняя презентация игр Xbox и показ новой Call of Duty пройдут 9 июня

Компания Xbox анонсировала новый показ игр в начале лета — на трансляции геймерам покажут проекты Xbox Game Studios, Activision, Blizzard и Bethesda, а также сторонних партнёров Microsoft.

Прямая трансляция презентации начнётся в воскресенье, 9 июля, в 20:00 по мск. Сколько именно продлится презентация и как много игр планирует показать Xbox, пока неизвестно.

Однако по завершении основного эфира пройдёт ещё одна программа — судя по всему, на ней покажут Call of Duty: Black Ops Gulf War. Новая игра легендарной серии также получила первый постер (на картинке справа).

Фото: Xbox

В марте состоялся релиз мобильной игры Call of Duty: Warzone — всего за несколько дней после выхода она принесла создателям почти $ 1,5 млн.