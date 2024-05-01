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Вышел тизер детективного сериала «Презумпция невиновности» с Джейком Джилленхолом

Вышел тизер детективного сериала «Презумпция невиновности» с Джейком Джилленхолом
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Компания Apple выпустила тизер мини-сериала «Презумпция невиновности». Детективное шоу стартует в онлайн-кинотеатре Apple TV+ уже 12 июня и завершится 26 июля, после выхода восьмого эпизода.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV+. Права на видео принадлежат Apple.

«Презумпция невиновности» основана на одноимённом бестселлере The New York Times автора Скотта Туроу, который рассказывает о женатом окружном прокуроре из Чикаго по имени Расти Савич. Он вынужден расследовать убийство своей коллеги и любовницы Каролин, в какой-то момент став главным подозреваемым в деле.

Главную роль в «Презумпции невиновности» исполнил Джейк Джилленхол («Переводчик»). Вместе с ним в мини-сериале сыграли Тейт Бёрчмор («Расцвет династии Лэйкерс»), Питер Сарсгаард («Ключ от всех дверей»), Роберта Бэссин («Бесстыжие») и другие актёры.

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