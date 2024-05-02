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Половина жителей США поддерживает блокировку TikTok в стране — опрос

Половина жителей США поддерживает блокировку TikTok в стране — опрос
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Согласно новому закону видеосервис TikTok может быть заблокирован в США уже в начале 2025 года, если материнская компания ByteDance не продаст американский бизнес местной компании. Издание Reuters провело опрос среди населения по поводу отношения жителей к возможной блокировке сверхпопулярного приложения на территории страны.

Как выяснилось из опроса, около 50% американцев поддерживают блокировку TikTok в США. 32% выступили против инициативы, а 18% не смогли дать однозначный ответ. При этом среди молодой аудитории (от 18 до 34 лет) ситуация обратная: блокировку поддержали 31%, а выступили против сразу 50% аудитории.

55% опрошенных заявили, что китайская компания ByteDance оказывает влияние на общественное мнение американцев. 46% также верят в то, что корпорация использует TikTok для слежки за местными жителями.

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