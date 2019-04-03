V1lat раскритиковал организаторов майнора за смену формата в Европе и Китае

Комментатор Maincast Виталий v1lat Волочай отреагировал на решение организаторов OGA Dota PIT Minor 2019. В ночь перед стартом отборочных в Китае сменили формат проведения квалификаций с single elimination на double elimination. То же самое произошло и в Европе. В обоих регионах команды ведут борьбу за два слота на турнир.

«Формат квалификаций на Дотапит за ночь поменялся в двух регионах с Single Elim на Double Elim в Китае и Европы (там где два слота на минор).



Случилось это после того, как про «неверный по из мнению формат» написали в «Твиттер» ppd и EternalEnvy, который даже не участвует в квалификациях…



Я, может, и согласен с тем, что формат Сингл на 8 для определения двух слотов — это не очень хорошо. Но менять его за ночь, потому что про это написали два игрока в «Твиттер», — это не совсем правильно.



Может создать нехороший прецедент, когда игроки начнут требовать от всех подряд то, что удобно только им», — заключил Волочай.

Вчера, 2 апреля, Джеки EternalEnvy Мао назвал формат отборочных «шуткой». Днем ранее капитан Ninjas in Pyjamas Питер PPD Дагер заявил, что схема проведения должна быть иной, так как на кону два слота на майнор.

В Китае уже стартовали первые матчи квалификации OGA Dota PIT Minor 2019. Победители определятся 5 апреля. В Европе отборочный этап проведут 5-6 апреля.