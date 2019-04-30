PPD заявил о необходимости вознаграждать лучшие команды инвайтами на турниры

Капитан Ninjas in Pyjamas Питер PPD Дагер в интервью VPEsports заявил о необходимости вознаграждать лучшие команды инвайтами на турниры.

«Промежуток между мэйджором и квалификациями на следующий очень маленький. При этом я не знаю, как еще можно уместить все эти турниры в один сезон. Видимо, мы просто пытаемся выжать максимум из плохой ситуации. Надеюсь, в следующем году у нас будут приглашения для лучших команд или что-то вроде этого в качестве дополнительной награды. Сам не знаю, как это должно работать. В конце концов, всё зависит от того, как вы справляетесь с жизненными проблемами, чтобы добраться до вершины», — заключил Дагер.

Ninjas in Pyjamas выиграла OGA Dota PIT Minor 2019 и заработала путёвку на MDL Disneyland Paris Major. В финале майнора европейская команда победила EHOME со счётом 3:2.