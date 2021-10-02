Уже 5 октября анонсируют новую Ghost Recon

Не успела общественность оправиться от провальной Ghost Recon Breakpoint, как Ubisoft уже планирует представить следующий проект по известному бренду — анонс случится 5 октября в 20:15 мск.

За 15 минут до этого начнётся специальное мероприятие в честь 20-летия франшизы, где обещают сразу несколько сюрпризов — в том числе рассказ о создании Breakpoint и нечто под названием «Наследие Ghost Recon». Пока издатель не торопится делиться подробностями.

Не исключено, что в честь юбилея разработчики представят ремейк или переиздание какой-то из прошлых частей серии — но мы бы на подобное не рассчитывали. Зрителям также обещают подарки — но и тут без конкретики.

Новым проектом также может стать нечто по условно-бесплатной модели распространения — например, очередная вариация королевской битвы на технологической базе Ghost Recon Breakpoint.