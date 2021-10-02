Уже 5 октября анонсируют новую Ghost Recon

Не успела общественность оправиться от провальной Ghost Recon Breakpoint, как Ubisoft уже планирует представить следующий проект по известному бренду — анонс случится 5 октября в 20:15 мск.
За 15 минут до этого начнётся специальное мероприятие в честь 20-летия франшизы, где обещают сразу несколько сюрпризов — в том числе рассказ о создании Breakpoint и нечто под названием «Наследие Ghost Recon». Пока издатель не торопится делиться подробностями.
Не исключено, что в честь юбилея разработчики представят ремейк или переиздание какой-то из прошлых частей серии — но мы бы на подобное не рассчитывали. Зрителям также обещают подарки — но и тут без конкретики.
Новым проектом также может стать нечто по условно-бесплатной модели распространения — например, очередная вариация королевской битвы на технологической базе Ghost Recon Breakpoint.
- 2 октября 2021
-
18:46
-
17:45
-
11:40
-
11:30
- 1 октября 2021
-
19:14
-
18:37
-
17:00
-
16:42
-
16:26
-
16:22
-
15:31
-
15:28
-
14:33
-
14:11
-
13:50
-
13:35
-
12:56
-
12:17
-
11:38
-
10:35
-
09:25
-
02:41
-
00:28
- 30 сентября 2021
-
22:42
-
22:00
-
20:44
-
19:30
-
18:48
-
18:10
-
18:06
-
17:21
-
16:57
-
16:40
-
16:28
-
16:08