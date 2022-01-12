Стала известна дата выхода Kirby and the Forgotten Land на Switch
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Nintendo выпустила свежий трейлер Kirby and the Forgotten Land. Релиз игры на Switch состоится 25 марта. Примечательно, что эта часть — первая в 3D-стиле за всё время существования серии.
В ролике можно увидеть милых существ, демонстрацию игрового процесса, умений персонажей и совместную игру. Судя по видео, Kirby and the Forgotten Land точно не даст заскучать из-з своего бодрого геймплея.
Отправляйтесь в захватывающее приключение и используйте способности Кирби, чтобы одолевать врагов и перемещаться по ярким, полным испытаний трехмерным локациям, где
природа и останки былых цивилизаций слились воедино.
Первая игра в серии Kirby вышла в 1992 году. Франшиза очень популярна у фанатов Nintendo, а каждая игра получила в основном положительные отзывы от игроков и критиков.
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