Стала известна дата выхода Kirby and the Forgotten Land на Switch

Nintendo выпустила свежий трейлер Kirby and the Forgotten Land. Релиз игры на Switch состоится 25 марта. Примечательно, что эта часть — первая в 3D-стиле за всё время существования серии.

В ролике можно увидеть милых существ, демонстрацию игрового процесса, умений персонажей и совместную игру. Судя по видео, Kirby and the Forgotten Land точно не даст заскучать из-з своего бодрого геймплея.

Отправляйтесь в захватывающее приключение и используйте способности Кирби, чтобы одолевать врагов и перемещаться по ярким, полным испытаний трехмерным локациям, где

природа и останки былых цивилизаций слились воедино.

Первая игра в серии Kirby вышла в 1992 году. Франшиза очень популярна у фанатов Nintendo, а каждая игра получила в основном положительные отзывы от игроков и критиков.

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