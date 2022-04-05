Слух: в сцене после титров «Оби-Вана Кеноби» покажут важного героя

Сайт Making Star Wars сообщил любопытную информацию про сериал «Оби-Ван Кеноби». Если верить данным, то после второго эпизода покажут сцену после титров, в которой засветится Дарт Вейдер.

Making Star Wars отметил, что подобный приём часто используют в фильмах Marvel Studios, когда важного персонажа или событие показывают в сцене после титров. Похоже, то же самое будет и в шоу про Оби-Вана Кеноби. Причём речь идёт именно про полноценное появление Вейдера, а не про отсылку в виде звука его дыхания.

Главные роли в шоу сыграли Юэн Макгрегор и Руперт Френд, а Хейден Кристенсен вновь исполнит роль Дарта Вейдера.

Сериал стартует на Disney+ 27 мая. Этот сервис недоступен в России.

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