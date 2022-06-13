Arkane в новой игре нарушила одно из своих главных правил

Вчера, 12 июня, во время презентации Bethesda и Xbox показали первый геймплей новой игры студии Arkane, экшена против вампиров под названием Redfall. В нём можно увидеть стрельбу, различные используемые предметы и другое.

Больше всего внимание геймеров привлёк момент, когда протагонист залез по лестнице. Этим самым Arkane нарушила одно из своих нерушимых правил — никогда не добавлять в игру лестницы. Так и было, однако с Redfall ситуация явно изменится.

На изображении ниже можно увидеть фото в рамке. Это одно из тех самых правил Arkane.

К чёрту лестницы. Вы просто разобьётесь.

Redfall выйдет в 2023 году на ПК и Xbox Series. История расскажет о городе Редфолл, который атаковали вампиры. Их предстоит убить и спасти людей.