Arkane в новой игре нарушила одно из своих главных правил
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Вчера, 12 июня, во время презентации Bethesda и Xbox показали первый геймплей новой игры студии Arkane, экшена против вампиров под названием Redfall. В нём можно увидеть стрельбу, различные используемые предметы и другое.
Больше всего внимание геймеров привлёк момент, когда протагонист залез по лестнице. Этим самым Arkane нарушила одно из своих нерушимых правил — никогда не добавлять в игру лестницы. Так и было, однако с Redfall ситуация явно изменится.
На изображении ниже можно увидеть фото в рамке. Это одно из тех самых правил Arkane.
К чёрту лестницы. Вы просто разобьётесь.
Redfall выйдет в 2023 году на ПК и Xbox Series. История расскажет о городе Редфолл, который атаковали вампиры. Их предстоит убить и спасти людей.
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