Похоже, пиратский экшен Skull & Bones не выйдет на PS4 и Xbox One
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СМИ обратили внимание, что пиратская игра Skull & Bones снова получила возрастной рейтинг, но на этот раз не в Южной Корее, а в Бразилии. Рейтинг игра получила для ПК, PS5 и Xbox Series, версии для PS4 и Xbox One не упоминаются.
Вполне возможно, что экшен планируют выпустить только на ПК и новых консолях, игнорируя пастген. А выдача самого рейтинга может говорить о скором релизе.
Игру анонсировали ещё в 2017 году, но затем начался производственный ад. Теперь выпустить экшен планируется в конце 2022 года или начале 2023-го, однако точной даты пока что нет. В игре можно будет исследовать открытый мир, улучшать корабль, сражаться с врагами и заниматься другими делами.
Когда Ubisoft расскажет об игре подробнее, пока не ясно.
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