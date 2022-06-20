Похоже, пиратский экшен Skull & Bones не выйдет на PS4 и Xbox One

СМИ обратили внимание, что пиратская игра Skull & Bones снова получила возрастной рейтинг, но на этот раз не в Южной Корее, а в Бразилии. Рейтинг игра получила для ПК, PS5 и Xbox Series, версии для PS4 и Xbox One не упоминаются.

Вполне возможно, что экшен планируют выпустить только на ПК и новых консолях, игнорируя пастген. А выдача самого рейтинга может говорить о скором релизе.

Игру анонсировали ещё в 2017 году, но затем начался производственный ад. Теперь выпустить экшен планируется в конце 2022 года или начале 2023-го, однако точной даты пока что нет. В игре можно будет исследовать открытый мир, улучшать корабль, сражаться с врагами и заниматься другими делами.

Когда Ubisoft расскажет об игре подробнее, пока не ясно.