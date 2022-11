Актёры из «Назад в будущее» открыли магазин по мотивам культовых фильмов

Майкл Джей Фокс и Кристофер Ллойд, открыли онлайн-магазин, посвящённый культовой вселенной «Назад в будущее». Напомним: Фокс и Ллойд исполнили в знаменитой кинотрилогии Роберта Земекиса главные роли.

Кристофер Ллойд вскоре после открытия заявил, что не может дождаться, когда увидит фанатов в новом мерче.

С 1985 года у нас самые лучшие фанаты в мире. Майкл Джей Фокс и я были так взволнованы, представляя этот товар всем вам. Мы надеемся, что вам он искренне понравится. Не можем дождаться, чтобы увидеть его на вас!

Фокс отметил, что это первая в истории лицензионная коллекция мерча по «Назад в будущее». По словам актёра, весь арт они с Ллойдом разработали самостоятельно.

В магазине продаются футболки, свитшоты, худи и даже знаменитый оранжевый жилет с автографом Майкла Джея Фокса, который стоит $ 350. В продаже также имелись постеры первого фильма с автографом Кристофера Ллойда за целых $ 500, но их уже раскупили.

Фото: backtothefuture.shop

Фото: backtothefuture.shop

Фото: backtothefuture.shop

Первая часть «Назад в будущее» вышла в 1985 году и мгновенно стала хитом, как и два последующих сиквела. По франшизе также вышел мультсериал и до сих пор выпускаются комиксы. В 2010-м Telltale Games выпустила по этой вселенной видеоигру Back to the Future: The Game.