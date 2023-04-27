Для неоднозначной Gotham Knigts выйдет дополнение

Вышедшая в конце 2022 года Gotham Knigts не оправдала ожидания многих игроков и прессы. Проект получил смешанные отзывы, однако разработчики, похоже, не готовы забрасывать развитие тайтла и хотят заниматься им в будущем.

В социальных сетях авторы выложили арт, на котором можно увидеть Харли Квинн, Глиноликого и Мистера Фриза. Разработчики отметили, что все герои для чего-то здесь собрались. Судя по всему, авторы намекнули на сюжетное дополнение.

Фото: Warner Bros.

Вдобавок к этому у игры в Steam появились новые достижения, связанные с вышеуказанными злодеями. Похоже, анонсировать расширение авторы должны уже скоро. Не исключено, что это случится на следующей неделе.

Gotham Knights доступна на ПК, PS5 и Xbox Series.