Для неоднозначной Gotham Knigts выйдет дополнение
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Вышедшая в конце 2022 года Gotham Knigts не оправдала ожидания многих игроков и прессы. Проект получил смешанные отзывы, однако разработчики, похоже, не готовы забрасывать развитие тайтла и хотят заниматься им в будущем.
В социальных сетях авторы выложили арт, на котором можно увидеть Харли Квинн, Глиноликого и Мистера Фриза. Разработчики отметили, что все герои для чего-то здесь собрались. Судя по всему, авторы намекнули на сюжетное дополнение.
Фото: Warner Bros.
Вдобавок к этому у игры в Steam появились новые достижения, связанные с вышеуказанными злодеями. Похоже, анонсировать расширение авторы должны уже скоро. Не исключено, что это случится на следующей неделе.
Gotham Knights доступна на ПК, PS5 и Xbox Series.
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