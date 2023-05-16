Райан Гослинг очутился и умер в «Скайриме»
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На канале «Рыжая шевелюра» вышел свежий ролик, в котором автор в очередной раз поместил персонажа из кино в видеоигру. Благодаря создателю видео можно посмотреть, как в мир «Скайрима» вписался герой Райана Гослинга из фильма «Бегущий по лезвию 2049».
Персонаж приезжает в Скайрим и сразу же втягивается в местную жизнь. Он изучает окрестности, заходит в ближайшие город Вайтран и знакомится с местными жителями. После этого он даже гостит у ярла в поместье и лёжа на снегу около Винтерхолда, кажется, умирает, хотя это не точно.
Автор решил забавно подписать ролик.
Когда спустя несколько лет решил снова вернуться в Скайрим.
Видео доступно на YouTube-канале «Рыжая шевелюра». Права на видео принадлежат Bethesda, «Рыжая шевелюра», Warner Bros. Pictures.
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