Вышло первое дополнение для Atomic Heart — релизный трейлер «Инстинкта Истребления»
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Состоялся релиз первого DLC для игры Atomic Heart — «Инстинкт Истребления». Разработчики из Mundfish посвятили этому событию отдельный релизный трейлер, опубликовав его на канале игры.
В ролике показали новых врагов и локации, а также кадры из катсцен сюжетной части дополнения.
Видео доступно на YouTube-канале Atomic Heart. Права на видео принадлежат Mundfish.
«Инстинкт Истребления» расскажет о судьбе ремонтного шкафа, Элеаноры. В рамках DLC игроки смогут исследовать корпус «Менделеев» и опробовать два новых вида оружия, а также способность перчатки, которая позволяет управлять временем.
Для российских игроков дополнение доступно на платформе VK Play. При этом на основную игру сейчас действует скидка в размере 40%.
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