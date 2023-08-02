Вышло первое дополнение для Atomic Heart — релизный трейлер «Инстинкта Истребления»

Состоялся релиз первого DLC для игры Atomic Heart — «Инстинкт Истребления». Разработчики из Mundfish посвятили этому событию отдельный релизный трейлер, опубликовав его на канале игры.

В ролике показали новых врагов и локации, а также кадры из катсцен сюжетной части дополнения.

Видео доступно на YouTube-канале Atomic Heart. Права на видео принадлежат Mundfish.

«Инстинкт Истребления» расскажет о судьбе ремонтного шкафа, Элеаноры. В рамках DLC игроки смогут исследовать корпус «Менделеев» и опробовать два новых вида оружия, а также способность перчатки, которая позволяет управлять временем.

Для российских игроков дополнение доступно на платформе VK Play. При этом на основную игру сейчас действует скидка в размере 40%.