Стала известна максимальная мощность зарядки iPhone 15 — СМИ

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Японский журналист Таро Мацумура раскрыл мощность зарядки iPhone 15. По данным его источников, грядущий смартфон Apple поддерживает пиковую мощность зарядки до 27 Вт.

Если данные журналиста верны, то iPhone 15 будет обладать той же максимальной скоростью зарядки, как и iPhone 14. При этом в августе источники 9to5Mac отмечали, что как минимум iPhone 15 Pro получит мощную зарядку до 35 Вт, однако эта информация может оказаться неверной.

При этом Apple лишь заявляет, что все четыре модели iPhone 15 могут заряжаться до 50% примерно за 30 минут. Для этого пользователям нужно использовать оригинальный блок питания мощностью от 20 Вт.

iPhone 15 поступит в продажу уже 22 сентября. Судя по всему, именно в эту дату станет известна точная скорость зарядки новых смартфонов Apple.