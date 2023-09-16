Спрос на iPhone 15 в России гораздо выше, чем на iPhone 14

Журналисты издания РБК связались с рядом крупных российских ритейлеров, чтобы узнать о спросе на iPhone 15 в стране. Представители «М.Видео-Эльдорадо» рассказали, что за первые два дня после открытия продаж количество предзаказов на iPhone 15 оказалось в три раза больше, чем на iPhone 14.

В «МегаФоне» и МТС также заявили, что число предварительных заказов iPhone 15 гораздо выше, чем у iPhone 14 годом ранее. Сообщается, что чаще всего россияне покупали Pro-модели смартфона со 128 и 256 ГБ памяти в цветах Natural Titanium и Blue Titanium.

Невысокий интерес к iPhone 15 и 15 Plus мы связываем с тем, что эти модели стоят почти на 30% дороже iPhone 14. А в iPhone 15 Pro и Pro Max компания Apple добавила целый ряд дополнительных фишек, за которые покупатель готов платить.

Напомним, продажи iPhone 15 стартуют 22 сентября, но до России новинка Apple доберётся лишь в начале октября.