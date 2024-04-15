Никита Кологривый рассказал о психологических проблемах перед дебошем в Новосибирске

В марте звезда «Слова пацана» Никита Кологривый устроил дебош в баре Новосибирска, после чего ему назначили арест в виде семи суток. Недавно актёр рассказал про психологические проблемы перед своей выходкой.

По словам Кологривого, перед случившемся в баре он уже год не употреблял алкоголь. Последнее время у артиста были истерики, он плакал.

Когда приехал в Новосибирск и посчитал, что это безопасное место для того, чтобы расслабиться. Из-за этого это истеричное белочное состояние и случилось со мной.

Кологривый подчеркнул, что вряд ли когда-нибудь полезет в драку первый, однако в баре он посчитал, что против него кто-то настроен.

Я никогда не ищу драки первый… Здесь я посчитал, что меня кто-то хочет обидеть, унизить… На видео видно, что у меня беспомощное состояние. Мне неприятно. Я не знаю, как мне описывать.