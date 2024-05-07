Актёр Крис Пайн ошеломлён тем, что Warner Bros. отказалась от «Чудо-женщины 3»

Актёр Крис Пайн, известный по роли в «Чудо-женщине» и «Чудо-женщине: 1984», поделился своим мнением по поводу отмены третьей части серии. Это произошло после того, как новый глава киновселенной DC Джеймс Ганн решил перезапустить франшизу, начав её с нуля.

Артист заявил, что просто ошарашен отказом Warner Bros. от столь важной для себя серии. По мнению Пайна, киностудия отказалась от готовой франшизы стоимостью около $ 1 млрд и отличного режиссёра Пэтти Дженкинс.

Я ошеломлён тем, что они сказали «нет» франшизе стоимостью $ 1 млрд и решили пойти другим путём. Я не знаю, какие доводы стояли за этим. Это выше моего уровня зарплаты, но Чудо-женщина — невероятный персонаж, а Пэтти Дженкинс очень вдумчивый режиссер.

По итогам проката фильмы «Чудо-женщина» и «Чудо-женщина 1984» принесли Warner Bros. около $ 1 млрд, получив смешанные отзывы от зрителей и критиков. Главную роль в дилогии сыграла Галь Гадот — кто сыграет персонажа в новой киновселенной DC, неизвестно.