Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Голос Марио в фильме «Братья Супер Марио» ждёт много новых фильмов по играм Nintendo

Голос Марио в фильме «Братья Супер Марио» ждёт много новых фильмов по играм Nintendo
Комментарии

Актёр Крис Прэтт, озвучивший главного персонажа в фильме «Братья Супер Марио», выразил уверенность в развитии сферы экранизации видеоигр.

Звезда «Стражей галактики» и «Пассажиров» подтвердил выход продолжения фильма про героя-водопроводчика, а также намекнул, что это лишь начало большой истории.

Я не могу многое сказать, но о Марио выйдет ещё один фильм. В целом я думаю, что в течение следующего десятилетия мы увидим много историй, связанных с миром Марио и игр Nintendo. Я горд и счастлив быть частью первого такого фильма и сейчас готов делать столько, сколько от меня будет нужно. Я так же переживаю об этом, как и все остальные.

Ранее «Братья Супер Марио в кино» возглавил рейтинг самых прибыльных фильмов прошлого года.

Материалы по теме
«Братья Супер Марио в кино» стали самым прибыльным фильмом 2023 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android