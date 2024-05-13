Голос Марио в фильме «Братья Супер Марио» ждёт много новых фильмов по играм Nintendo

Актёр Крис Прэтт, озвучивший главного персонажа в фильме «Братья Супер Марио», выразил уверенность в развитии сферы экранизации видеоигр.

Звезда «Стражей галактики» и «Пассажиров» подтвердил выход продолжения фильма про героя-водопроводчика, а также намекнул, что это лишь начало большой истории.

Я не могу многое сказать, но о Марио выйдет ещё один фильм. В целом я думаю, что в течение следующего десятилетия мы увидим много историй, связанных с миром Марио и игр Nintendo. Я горд и счастлив быть частью первого такого фильма и сейчас готов делать столько, сколько от меня будет нужно. Я так же переживаю об этом, как и все остальные.

Ранее «Братья Супер Марио в кино» возглавил рейтинг самых прибыльных фильмов прошлого года.