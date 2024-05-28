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Режиссёры мультфильма «Моана» никак не задействованы в работе над фильмом

Режиссёры мультфильма «Моана» никак не задействованы в работе над фильмом
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Режиссёры известного мультфильма «Моана» Джон Маскер и Рон Клементс рассказали, что никак не задействованы в одноимённом фильме. Они не выступают даже в роли исполнительных продюсеров.

Постановщики выразили надежду на то, что проект получится отличным и без их участия.

Мы надеемся, что они всё сделают хорошо, однако мы не имеем к этому никакого отношения.

Съёмочный процесс фильма должен стартовать этой осенью. Дуэйн Джонсон вернётся к роли Мауи, но на этот раз не только озвучит его, но и сыграет сам.

«Моана 2», сиквел оригинального мультфильма, выйдет 27 ноября этого года, через восемь лет после премьеры первой части. История второй части расскажет, как главная героиня Моана получит загадочное послание от своих предков и в компании полубога Мауи, который был в оригинале, отправится в Океанию.

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