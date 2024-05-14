Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Расписание PGL Wallachia Season 1 по Dota 2 на 14 мая — Spirit и BB в битве за плей-офф

Расписание PGL Wallachia Season 1 по Dota 2 на 14 мая — Spirit и BB в битве за плей-офф
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 14 мая, продолжится четвёртый раунд группового этапа тир-1 турнира PGL Wallachia Season 1 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В рамках пятого игрового дня международного чемпионата в Румынии шесть коллективов поборются за три слота в основной стадии турнира.

Расписание игр PGL Wallachia Season 1 на 14 мая:

  • 10:00. Aurora (Таиланд, 2:1) — Shopify Rebellion (Северная Америка, 2:1)
  • 13:00. Gaimin Gladiators (Европа, 2:1) — BOOM Esports (Перу, 2:1)
  • 16:00. BetBoom Team (Россия, 2:1)Team Spirit (Россия, 2:1)

Ранее в плей-офф PGL Wallachia Season 1 отобрались Team Falcons и Xtreme Gaming, а покинули чемпионат такие коллективы, как Azure Ray, HEROIC, nouns, MOUZ и российская Virtus.pro. Всего в основной стадии турнира выступят 8 участников ивента из 16.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android