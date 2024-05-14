Расписание первого дня BetBoom Dacha по Counter-Strike 2 в Белграде

Сегодня, 14 мая, в столице Сербии стартует глобальный турнир BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Counter-Strike 2. Ивент пройдёт при участии восьми команд в неформальной обстановке, а призовой фонд составит $ 500 тыс.

В первый игровой день все коллективы сыграют по одному матчу в рамках группового этапа:

13:00. Группа B, Team Spirit (Россия) — Aurora Gaming (Россия) ;

— ; 15:00. Группа А, MOUZ (Европа) — BetBoom Team (Россия) ;

; 17:00. Группа B, HEROIC (Дания) — MIBR (Бразилия);

19:00. Группа A, VIrtus.pro (Россия) — Team Falcons (Ближний Восток).

По итогам групповой стадии BetBoom Dacha Belgrade 2024 в плей-офф пройдут по две лучших команды. Остальные покинут турнир, не получив призовых.

Официальную трансляцию турнира можно бесплатно посмотреть на Twitch.