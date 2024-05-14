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Расписание игр первого дня BetBoom Dacha Belgrade 2024 по CS 2 на 14 мая

Расписание первого дня BetBoom Dacha по Counter-Strike 2 в Белграде
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Сегодня, 14 мая, в столице Сербии стартует глобальный турнир BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Counter-Strike 2. Ивент пройдёт при участии восьми команд в неформальной обстановке, а призовой фонд составит $ 500 тыс.

В первый игровой день все коллективы сыграют по одному матчу в рамках группового этапа:

  • 13:00. Группа B, Team Spirit (Россия)Aurora Gaming (Россия);
  • 15:00. Группа А, MOUZ (Европа) — BetBoom Team (Россия);
  • 17:00. Группа B, HEROIC (Дания) — MIBR (Бразилия);
  • 19:00. Группа A, VIrtus.pro (Россия) — Team Falcons (Ближний Восток).

По итогам групповой стадии BetBoom Dacha Belgrade 2024 в плей-офф пройдут по две лучших команды. Остальные покинут турнир, не получив призовых.

Официальную трансляцию турнира можно бесплатно посмотреть на Twitch.

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