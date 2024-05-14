«Немножко недособрал»: фильм «Сто лет тому вперёд» не оправдал ожиданий от проката

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков заявил, что лента «Сто лет тому вперёд» не оправдала ожиданий от проката. Предполагаемые сборы от проката фильма прогнозировали на уровне 2,5-3 млрд рублей, а в итоге они составили почти 1,2 млрд рублей.

По словам Воронкова, проект «немножко недособрал», хотя его выпустили в прокат полностью без конкурентов.

«Сто лет тому вперёд» изначально позиционировался как фильм-миллиардник. По прогнозам кинотеатров, мы ожидали, что фильм подберется к 2,5-3 млрд рублей с учётом качества картины, съёмки. По нашему мнению, фильм немножко недособрал, он работал в условиях полного отсутствия конкуренции.

Ещё председатель АВК считает, что ленту потеснит новый фильм Гая Ричи, «Министерство неджентльменских дел». Проект уже показывают в кинотеатрах России.

«Сто лет тому вперёд» рассказывает о современном школьнике Коле Герасимове, который знакомится с Алисой Селезнёвой — девочкой, живущей на 100 лет позже. Вместе им предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и обрести самое дорогое: любовь и дружбу.