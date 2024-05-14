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«Немножко недособрал»: фильм «Сто лет тому вперёд» не оправдал ожиданий от проката

«Немножко недособрал»: фильм «Сто лет тому вперёд» не оправдал ожиданий от проката
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Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков заявил, что лента «Сто лет тому вперёд» не оправдала ожиданий от проката. Предполагаемые сборы от проката фильма прогнозировали на уровне 2,5-3 млрд рублей, а в итоге они составили почти 1,2 млрд рублей.

По словам Воронкова, проект «немножко недособрал», хотя его выпустили в прокат полностью без конкурентов.

«Сто лет тому вперёд» изначально позиционировался как фильм-миллиардник. По прогнозам кинотеатров, мы ожидали, что фильм подберется к 2,5-3 млрд рублей с учётом качества картины, съёмки. По нашему мнению, фильм немножко недособрал, он работал в условиях полного отсутствия конкуренции.

Ещё председатель АВК считает, что ленту потеснит новый фильм Гая Ричи, «Министерство неджентльменских дел». Проект уже показывают в кинотеатрах России.

«Сто лет тому вперёд» рассказывает о современном школьнике Коле Герасимове, который знакомится с Алисой Селезнёвой — девочкой, живущей на 100 лет позже. Вместе им предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и обрести самое дорогое: любовь и дружбу.

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