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Сыграть Фому в сериале «Физрук» мог Михаил Пореченков

Сыграть Фому в сериале «Физрук» мог Михаил Пореченков
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Актёр Даниил Вахрушев в интервью изданию «Газета.Ru» рассказал, что сыграть физрука Фому в сериале «Физрук» мог не Дмитрий Нагиев, а Михаил Пореченков. Актёр входил в состав тех, кто проходил кастинг.

В итоге на роль всё равно утвердили Нагиева, и Вахрушев считает, что этот исход получился очень удачным, поскольку Нагиев полюбился всем зрителям на роль хамоватого физрука.

Помню, что подбирали актёров, как откастинговались, начали работу с материалом. Многое писалось именно под Дмитрия Владимировича. Знаю, например, что на роль Фомы пробовался ещё Пореченков. Я очень уважаю Михаила, мы вместе работали в тех же «Хоккейных папах», но объективно понимаю, что с ним было бы не то.

Сам же Вахрушев тоже прославился благодаря роли Валентина — товарища Фомы и друга Саши Мамаевой.

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