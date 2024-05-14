Рынок пиратских онлайн-кинотеатров в России сократился на 16% в 2023 году — исследование

В 2023 году рынок онлайн-пиратства в России сократился на 16%. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на исследование российского разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями F.A.С.С.T.

Так, доход пиратских сервисов в 2023 году оценивается в $ 38 млн, что на 16% меньше показателей за 2022 год ($ 45 млн). При этом число пиратских доменов с русскоязычным контентом увеличилось на 16% до 80 тысяч (вместо 69 тысяч в 2022-м) – это связано с использованием пиратами динамически изменяющихся зеркал, которые позволяют им дольше оставаться в поисковой выдаче.

Доходы пиратов продолжают падать уже пять лет подряд: ещё в 2018 году объём рынка нелегального видеоконтента составлял $ 87 млн, с тех пор он упал более чем в два раза. Снижение доходов пиратов происходит вместе со снижением интереса зрителей, которых всё больше привлекают легальные сервисы. Тем временем после ухода голливудских мейджоров в пиратской индустрии активно развиваются студии «альтернативного» озвучивания, которые формируют вокруг себя собственный рынок. Сейчас в стране около 50 подобных команд, занимающихся переводом и озвучанием фильмов и сериалов.